2017 01 05 10:08:49

У 2016 році органи прокуратури Полтавщини отримали понад 11 тисяч звернень

У 2016 році до органів прокуратури Полтавської області надійшло більше 11 тисяч звернень. На понад 8 тисяч прокурорсько-слідчі працівники надали відповіді, а 3 тисячі 154 скарги направили в інші відомства для розгляду по суті, повідомила начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області Катерина Діденко.

За її словами, на особистому прийомі прокурорами усіх рівнів прийнято 2 тисячі 685 громадян.

Прокурор області зустрівся з громадськістю Полтави та провів прийоми у м. Кременчук, Гадяцькому, Карлівському, Кобеляцькому, Лубенському, Машівському, Миргородському, Пирятинському районах, а також у Крюківській виправній колонії № 29, Божковській ВК № 16 Надержищинській ВК № 65, Кременчуцькій ВК № 69 управління Державної пенітенціарної служби України в області.