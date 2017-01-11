2017 01 11 11:47:50

У 2016 році до органів прокуратури Полтавщини найбільше запитів надійшло від громадян

У 2016 році до органів прокуратури Полтавської області надійшло 111 запитів на інформацію, з яких розглянуто 98, а 13 надіслано належним розпорядникам інформації. Із зазначеної кількості 12 запитів розглянули працівники місцевих прокуратур, решту (86 запитів) – працівники апарату прокуратури області. Від громадян надійшло 84 запити, від засобів масової інформації – 14, громадських організацій – 13. Про це повідомила начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області Катерина Діденко.

Найчастіше запитувалася інформація щодо досудового слідства у кримінальних провадженнях – 46 та з кадрових питань – 33.

«Із питань досудового слідства запитувачів цікавила інформація щодо здійснення конкретних слідчих дій, строків направлення кримінальних проваджень до суду, відшкодування збитків. Засоби масової інформації та громадські організації найчастіше запитували інформацію про декларації керівників регіональної та місцевих прокуратур області, розмір заробітної плати, проходження служби в органах прокуратури», – розповіла начальник відділу прокуратури.