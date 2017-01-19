2017 01 19 09:59:20

У 2016 Полтавською митницею перераховано до Державного бюджету України митних платежів на суму 3 млрд 207 млн грн

На брифінгу керівництва Полтавської митниці ДФС для ЗМІ головною темою були підсумки роботи за 2016 рік. Як зазначив в.о. начальника Полтавської митниці ДФС Валерій Остапчук: „Полтавською митницею перераховано до Державного бюджету України митних платежів на суму 3 млрд. 207 млн. грн., що складає 100% індикативного показника ( 3 653,4 млн.грн.)”. Незмінними лідерами як за кількістю переміщених через митний кордон України вантажів, так і перерахуванням податків до Державного бюджету залишаються наступні підприємства Полтавської області: ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна»; ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА»; ВАТ «Полтавський гірничо-збагачув альний комбінат»; ТОВ «СИНГЕНТА»; ПАТ «Укргазвидобуван ня».

Представників мас-медіа цікавили і питання експортно – імпортних операцій. Тож головний митник регіону надав вичерпну інформацію і на цей запит. „В січні-грудні 2016 року Полтавською митницею ДФС оформлено 28736 експортно-імпорт них митних декларацій, що на 0,7 % більше ніж за січень-грудень місяць минулого року – 28535 шт.. Загальний обсяг експортно-імпорт них операцій, здійснених суб’єктами ЗЕД по зоні діяльності митниці за січень-грудень 2016 року, склав 1267,6 млн.дол. США.” – підсумував Валерій Остапчук.

У поточному році вантажі експортувалися до 95 країн світу. Серед основних товарів, що експортувалися в поточному році були руди, жири та олії, тютюн, обладнання та механічні пристрої, засоби наземного транспорту, залізничні локомотиви, цукор і кондитерські вироби, готові продукти із зерна зернових культур, продукти неорганічної хімії та інше. Спостерігається збільшення жирів та олії тваринного або рослинного походження.

З початку року імпортні вантажі надійшли з 68 країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Структура імпорту в поточному році наступна: тютюн, машини, обладнання і механічні пристрої, насіння і плоди олійних рослин, палива мінеральні, чорні метали, папір і картон, синтетичні або штучні штапельні волокна та інше.

Медійники не обійшли стороною і правоохоронну та упереджувальну роботу Полтавської митниці ДФС. Так в січні-грудні 2016 року вона була спрямована на виявлення та фіксацію порушень митного законодавства, які наносять значну шкоду економічним інтересам нашої держави. За результатами даної роботи у звітному періоді митницею було заведено 137 адміністративних справ про порушення митних правил на загальну суму 56 млн. 413тис. грн.

Протягом січня-грудня 2016 року спільно з правоохоронними органами області проведено 16 спеціальних заходів, за результатами яких складено 14 протоколів про порушення митних правил на загальну суму 178,9 тис.грн.

На порушників митних правил накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу на суму 3 млн. 428 тис. грн. Судами прийнято рішення про конфіскацію товарів/предметі в, що були об’єктами митних правопорушень на суму 875,6 тис.грн.