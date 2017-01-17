2017 01 17 09:35:52

У 2016-ому на Полтавщині накладено штрафів на порушників митних правил майже на 3,5 млн грн

Як повідомив в.о. начальника Полтавської митниці ДФС Валерій Остапчук, за результатами правоохоронної роботи Полтавської митниці ДФС у 2016 році було заведено 137 майже 56 млн.грн. 414 тис.грн.

А саме, з впродовж минулого року, спільно з правоохоронними органами області митниками було проведено 16 спеціальних заходів, за результатами яких складено 14 протоколів про порушення митних правил. В ході цих заходів вилучено із незаконного обігу на території області товарів/предметі в загальною вартістю близько 179 тис.грн.

В 2016 році в рамках проведення всеукраїнської операції «Рубіж-2016» Полтавською митницею ДФС в ході здійснення контрольних заходів у взаємодії з оперативним управлінням ГУ ДФС У Полтавській області було заведено 47 справ про порушення митних правил на загальну суму понад 55,8 млн грн.

Протягом 2016 року в рамках проведення всеукраїнської операції «Акциз-2016» Полтавською митницею ДФС в ході здійснення контрольних заходів у взаємодії з оперативним управлінням ГУ ДФС У Полтавській області було заведено 13 справ про порушення митних правил на загальну суму 74 тис.грн.

На порушників митних більш ніж 3 млн. 428 тис. грн. Судами прийнято рішення про конфіскацію товарів/предметі в, що були об’єктами митних правопорушень на суму 875,6 тис.грн.