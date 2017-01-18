2017 01 18 10:08:41

У 2016 для шкіл Лубенщини виділили понад 1,6 мільйони гривень з районного бюджету

Минулого року із районного бюджету виділили понад 1,6 мільйони гривень для шкіл Лубенського району, повідомили у Лубенській РДА.

У 2016 році, як ніколи, із районного бюджету виділено великий обсяг коштів для загальноосвітніх навчальних закладів: близько 500 тис. грн. на капітальні ремонти (Вовчицький ліцей -196 +20, Войниха -100, Ждани – 69,8, Ісківці – 40, Хорошки – 22, Нижчий Булатець – 45), близько 700 тис. грн. на капітальне придбання (Калайдинці – 140, Тарандинці – 210+30, відділ освіти – 210, Вільшанка – 30, Оріхівка, Ісківці по – 15, Хорошки – 7,5, Вовчик – 14 ), понад 200 тис. грн. на поточні ремонти (Войниха – 120), понад 250 тис. грн. на придбання матеріалів (Для їдалень –104,5, Калайдинці – 30+35, Березоточа – 40,4, Нижчий Булатець – 4,5 Вільшанка – 3,8). Всього понад 1,6 млн. грн.

З державного бюджету за рахунок субвенції, яка отримана завдяки сприянню голови райдержадміністрації Тетяни Качаненко, підтримці та допомозі народного депутата України Костянтина Іщейкіна, для навчальних закладів залучено 1 млн. 521,341 тис. грн. (Ісківці 317,0 Войниха 206,0 Новооріхівка 477,381, Засульський ДНЗ 458,0, Войнихівський ДНЗ 62,96).

І звичайно ж завдяки розумінню, підтримці і допомозі голів сільських рад для підвозу дітей, харчування, придбання підручників для проведення гурткової роботи, проведення капітальних ремонтів та капітального придбання, проведення поточних ремонтів та придбання матеріалів із бюджетів сільських рад до районного бюджету для загальноосвітніх навчальних закладів передано близько 5 млн. грн. Спонсорської допомоги залучено на суму понад 200 тис. грн.