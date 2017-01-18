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Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 01 18 10:55:29

У Полтаві та Хоролі відбудеться семінар “Співпраця з міжнародними донорами, пошук ресурсів”

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24 січня у Полтаві та 25 січня у Хоролі відбудеться семінар на тему “Співпраця з міжнародними донорами, пошук ресурсів”. Під час заходу учасники матимуть змогу дізнатись про донорів, які працюють в Україні, та основні принципи фінансування проектів, а також програмні ініціативи Міжнародного фонду “Відродження”.

Спікером заходу виступить  керівник Східноукраїнського представництва МФ «Відродження» Олена Розсказова.

Захід проводиться Східним регіональним представництвом міжнародного фонду “Відродження” за сприяння Східно-Європейської Академії наук та Аналітичного центру «Бюро економічних та соціальних досліджень»

Для участі у семінарі необхідно заповнити електронну форму за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuFHPdEZcJMD-pfK3UMyTfwOgn5VWYhLUGP84Q6CP_me2pUw/viewform

Реєстрація відкрита до 23 січня 2017 року

Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам додатково.

Час проведення: 15:00 – у Полтаві, 12:00  – у Хоролі

Контактна інформація: Олексій Северин +38095034055, Костянтин Донченко +380990797361.

 

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