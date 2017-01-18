У Полтаві та Хоролі відбудеться семінар “Співпраця з міжнародними донорами, пошук ресурсів”

24 січня у Полтаві та 25 січня у Хоролі відбудеться семінар на тему “Співпраця з міжнародними донорами, пошук ресурсів”. Під час заходу учасники матимуть змогу дізнатись про донорів, які працюють в Україні, та основні принципи фінансування проектів, а також програмні ініціативи Міжнародного фонду “Відродження”.