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Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 01 24 10:07:47

Творчих українців запрошують долучитися до участі в відкритому конкурсі зі створення меморіалу  на честь загиблих учасників АТО та Революції гідності у Кременчуці

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Творчих людей України запрошують до участі в відкритому конкурсі зі створення меморіальної форми на честь загиблих учасників антитерористичної операції та Революції гідності. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

У Кременчуці триває відкритий конкурс на визначення проекту меморіальної форми для увічнення пам’яті  учасників, загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та Революції гідності в Україні, який було оголошено в  травні 2016 року.
Вчора, за участю громадськості у рамках засідання робочої групи були розглянуті пропозиції, що надійшли до конкурсного комітету від кількох авторів, зокрема, Артема Гавриленка, Тараса Короля, Оксани Бойко та громадської організації «Ковалі Кременчука».
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Вперше за час проведення відкритого конкурсу  була проведена презентація меморіального комплексу «Пам’ять» від Оксани Бойко. Проект її меморіального комплексу уособлює в собі три образи – Архангела Михаїла, Україну та Козака Мамая. В центрі комплексу стоятиме дерево роду, яке увінчуватиметься Гербом України. Загальна композиція меморіалу також передбачає оформлення навколишнього простору іншими патріотичними композиціями та двома оглядовими майданчиками.
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Прозвучала на робочій групі і пропозиція від г/о «Ковалі Кременчука». Ця організація  є  автором тимчасового пам’ятника, встановленого у Кременчуці на честь загиблих героїв АТО. Але оскільки проект майбутнього пам’ятника було презентовано без наочного підтвердження, то учасники зібрання запропонували його авторам створити ескізний малюнок для подальшого розгляду.
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Під час обговорення презентованих проектів, учасники зібрання висловили свої переконання в тому, що майбутня меморіальна форма має стати шаною подвигу українських патріотів та разом із цим бути лаконічною, зрозумілою для оглядачів, щоб подивившись на неї, з плином часу люди відразу могли здогадатися,  кому вона присвячується та що символізує.
У рамках засідання було підняте питання про залучення більшої кількості творчих людей, художників, скульпторів до роботи над створенням пам’ятної меморіальної форми. Тому, враховуючи всі пропозиції та зауваження, члени робочої групи вирішили продовжити  відкритий конкурс на визначення проекту меморіальної форми для увічнення пам’яті  учасників, загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та Революції гідності в Україні, а авторам поданих проектів було запропоновано,  по можливості, доопрацювати вже розроблені ними ескізи.
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