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Головне, децентралізація, Полтавщина, Суспільство



2017 01 25 08:38:14

ЦВК призначила на 30 квітня 2017 року перші вибори у 2 об’єднаних громадах Полтавщини

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24 січня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії.

Розглянувши звернення низки обласних державних адміністрацій щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв’язку з утворенням у цих областях об’єднаних територіальних громад, Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також  Порядку призначення перших місцевих виборів та своєю Постановою призначила на неділю, 30 квітня 2017 року, вибори у 2 таких об’єднаних територіальних громадах Полтавщини – Великобагачанській селищній ОТГ та Рокитянській сільській ОТГ.

Всього по Україні в цей день пройдуть перші вибори у 40 ОТГ.

При цьому Комісія оголосила з 11 березня 2017 року початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.

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