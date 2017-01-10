2017 01 10 09:58:22

Цьогоріч в одному з районів Кременчука відкриють амбулаторію сімейної медицини

Цього року на Ревівці відкриють амбулаторію сімейної медицини. Про це під час засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, культури, спорту, соціального захисту населення, розгляду питань, пов’язаних з АТО, охорони здоров’я, материнства та дитинства повідомила заступник міського голови Ольга Усанова. Вона відмітила, що на Ревіці з’явиться не тільки амбулаторія загальної практики сімейної медицини, а й аптечний пункт. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Окрім того, поточного року на вул. Київський має запрацювати заклад первинної медичної ланки №7, який буде перенесено з Автозаводської поліклініки.