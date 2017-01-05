2017 01 05 11:21:45

Цьогоріч у громадському транспорті Миргорода встановлять GPS – навігатори

Місцевих перевізників закликали бути чемними з пасажирами та дотримуватися графіків руху. На нараді, яку провів заступник міського голови Сергій Павленко, йшлося про наболілі транспортні питання, які жителі порушують під час зустрічі у мікрорайонах в рамках звіту міського голови та на початку 2017 року.

Найбільше мешканці обурені відсутністю транспорту першого січня. Зокрема, це питання поставив член виконавчого комітету Миргородської міської ради та член конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників Сергій Гонтаровський. Перевізники повідомили, що автопарк, з яким укладено договір на проходження технічного і медичного огляду, був вихідний. Про це повідомили у Миргородській міській раді.

Хвилює пасажирів також і якість перевезень, дотримання чистоти в салонах автомобілів, дотримання графіків та схем руху (доїзд до кінцевих зупинок “Зінчаші”, “Золотий лев” та інші), перевезення пільгових пасажирів, якщо пільгове місце незайняте та обов’язкове облаштування пільгового місця відповідним записом у салоні автомобіля “пільгове місце”.

Також Сергій Павленко довів до відома перевізників, що у 2017 році заплановано встановлення навігаційної системи GPS – навігації у кожний автомобіль, що дасть можливість постійно тримати на контролі перевізників. Відтак кожен житель чи гість міста зможе через відповідний вебсайт знайти графік та напрям здійснення перевезень у відповідному напрямку. А ще в перспективі планується встановлення на зупинках табло прогнозування часу прибуття транспорту.

Перевізники, в свою чергу, пообіцяли виправити всі недоліки та в подальшому забезпечити якісні міські перевезення. А ще підприємці повідомили про необхідність підняття вартості проїзду, оскільки через здорожчання вартості пального та запасних частин, діючий тариф для них – нерентабельний.