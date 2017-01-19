2017 01 19 13:13:25
Цього року Кременчук очікує перші поставки нових тролейбусів
Кременчук став першим містом в Україні, який отримав право скористатися інвестиційним грантом на суму до €2 млн. з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та екології (Е5Р). Про цеповідомили у Кременчуцькій міській раді.
Під час засідання Президії Кременчуцької міської ради VII скликання міський голова Віталій Малецький наголосив, що ці кошти будуть спрямовані на оновлення комунального тролейбусного парку.
Вже цього року КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» очікує перші поставки нових тролейбусів, які будуть придбані за кредитні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку.
Наприкінці минулого року Кременчук став учасником Програми розвитку громадського транспорту в Україні, затвердженою ЄБРР. Метою цієї програми є заміна застарілого міського транспорту на новий екологічно чистий. У рамках реалізації якої в нашому місті планується вперше за історію існування тролейбусного парку повністю провести заміну його рухомого складу та прокласти нові тролейбусні маршрути. Тим самим забезпечити доступ до користування послугами комунального транспорту жителів всіх районів Кременчука.
Мітки: екологічно чистий транспорт•новини полтавщини•нові тролейбуси•тролейбуси
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