2017 01 19 13:13:25

Цього року Кременчук очікує перші поставки нових тролейбусів

Кременчук став першим містом в Україні, який отримав право скористатися інвестиційним грантом на суму до €2 млн. з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та екології (Е5Р). Про цеповідомили у Кременчуцькій міській раді.



Під час засідання Президії Кременчуцької міської ради VII скликання міський голова Віталій Малецький наголосив, що ці кошти будуть спрямовані на оновлення комунального тролейбусного парку.

Вже цього року КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» очікує перші поставки нових тролейбусів, які будуть придбані за кредитні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку.