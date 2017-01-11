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Комуналка, Полтавщина, Суспільство



2017 01 11 14:29:22

Цієї ночі 41 одиниця техніки та 120 працівників розчищали Полтаву

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У Полтаві продовжують ліквідувати наслідки негоди. У ніч з 10 на 11 січня на «боротьбу» з наслідками негоди вийшли 41 одиниця техніки та понад 120 працівників відповідних служб. Про це повідомляють у Полтавській міській раді.

Було продовжено очищення автошляхів за маршрутом руху громадського пасажирського транспорту «Кільцевий» та маршрутами руху тролейбусів комунального підприємства «Полтаваелектроавтотранс».

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Також прочищено проїзди до усіх дошкільних загальноосвітніх закладів міста. На постійному контролі і шляхи до медичних закладів, лікарень, насамперед, ургентних.

Серед іншого, вночі техніка працювала на наступних вулицях: Миру, Вавілова, Головка, Бідного, Чураївни, на бульварі Б.Хмельницького, по провулку Рибальському, Героїв АТО, 23 вересня, Алмазна, Грушевського, Кондратюка, Зигіна, О.Гончара, Патріарха Мстислава, Нижньомлинська, Південна, на проспекті Першотравневий, Стрітенська, Короленка, Панянки, Шолом-Алейхема.

Нині роботи тривають за планом, визначеним на засіданні оперативного штабу, – запевняють у міській раді.

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