2017 01 11 14:29:22

Цієї ночі 41 одиниця техніки та 120 працівників розчищали Полтаву

У Полтаві продовжують ліквідувати наслідки негоди. У ніч з 10 на 11 січня на «боротьбу» з наслідками негоди вийшли 41 одиниця техніки та понад 120 працівників відповідних служб. Про це повідомляють у Полтавській міській раді.

Було продовжено очищення автошляхів за маршрутом руху громадського пасажирського транспорту «Кільцевий» та маршрутами руху тролейбусів комунального підприємства «Полтаваелектроавтотранс».

Також прочищено проїзди до усіх дошкільних загальноосвітніх закладів міста. На постійному контролі і шляхи до медичних закладів, лікарень, насамперед, ургентних.

Серед іншого, вночі техніка працювала на наступних вулицях: Миру, Вавілова, Головка, Бідного, Чураївни, на бульварі Б.Хмельницького, по провулку Рибальському, Героїв АТО, 23 вересня, Алмазна, Грушевського, Кондратюка, Зигіна, О.Гончара, Патріарха Мстислава, Нижньомлинська, Південна, на проспекті Першотравневий, Стрітенська, Короленка, Панянки, Шолом-Алейхема.

Нині роботи тривають за планом, визначеним на засіданні оперативного штабу, – запевняють у міській раді.