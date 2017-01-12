2017 01 12 13:19:02

Троє зниклих українських військових загинули, терористи не віддають їх тіла

повідомляє ТСН.ua Троє військових, які зникли 8 січня біля лінії розмежування на Донеччині, загинули. Про це, як, розповів Сергій, двоюрідний брат одного із загиблих бійців Сергія Сонька.

Військові, які зв’язувалися з родичами Сонька, повідомили, що тіла трьох морських піхотинців перебувають у бойовиків.

“Ще вчора міг бути обмін. Там до блокпосту під’їхала комісія з Києва, чекали їх, а потім сєпари написали, що не віддадуть тіла. Сьогодні-завтра мають проводити переговори, щоб забрати тіла”, – повідомив Сергій.

Сергію Соньку було 23 роки. Ще двоє загиблих, за даними джерел, – 30-річний Сергій та 54-річний Микола.

Як повідомлялося раніше, 8 січня троє військових не повернулися до місця розташування підрозділу у зоні АТО, після виконували завдання поблизу лінії розмежування.