Троє зниклих українських військових загинули, терористи не віддають їх тіла
Троє військових, які зникли 8 січня біля лінії розмежування на Донеччині, загинули. Про це, як повідомляє ТСН.ua, розповів Сергій, двоюрідний брат одного із загиблих бійців Сергія Сонька.
Військові, які зв’язувалися з родичами Сонька, повідомили, що тіла трьох морських піхотинців перебувають у бойовиків.
“Ще вчора міг бути обмін. Там до блокпосту під’їхала комісія з Києва, чекали їх, а потім сєпари написали, що не віддадуть тіла. Сьогодні-завтра мають проводити переговори, щоб забрати тіла”, – повідомив Сергій.
Сергію Соньку було 23 роки. Ще двоє загиблих, за даними джерел, – 30-річний Сергій та 54-річний Микола.
Як повідомлялося раніше, 8 січня троє військових не повернулися до місця розташування підрозділу у зоні АТО, після виконували завдання поблизу лінії розмежування.
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