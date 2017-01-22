2017 01 22 15:33:11

Зіткнення легкових автомобілів, «Ланос» та «Хонди Аккорд», сталося 21 січня близько 16-ої години, біля Зигінського мосту, на перехресті вулиць Маршала Бірюзова та Героїв-пожежників (колишня «Тевелєва»).

Згідно з повідомленням ГУ Нацполіції в області, учасникам автомобільної аварії, які отримали ушкодження, на місці було надано першу медичну допомогу.

Серед травмованих: 32-річний водій автомобіля «Ланос» та 27-річна пасажирка, а також 38-річний водій «Хонди Аккорд».

За фактом порушення правил дорожнього руху оформлено адміністративний матеріал.