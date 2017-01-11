2017 01 11 14:48:20

Трьох зниклих військовослужбовців ЗСУ розшукують поблизу Маріуполя

Трьох українських військовослужбовців, які зникли 8 січня, продовжують шукати поблизу Маріуполя. Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу.

“Триває пошукова операція. До її складу залучені підрозділи Військової служби правопорядку і військовослужбовці оперативно-тактичного угрупування “Маріуполь”, – розповів Мотузяник.

Мотузяник зазначив, що жодної офіційної інформації щодо результатів пошуків наразі наразі немає.

8 січня троє військових не повернулися до місця розташування підрозділу у зоні АТО, після виконували завдання поблизу лінії розмежування.