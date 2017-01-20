2017 01 20 15:48:33

Третій блок у полтавському гуртожитку на вулиці Шевченка, 96 віддадуть лікарям (ФОТО)

Влітку цього року завершать ремонтні роботи у гуртожитку Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського по вулиці Шевченка, 96, який перебуває у обласній комунальній власності. Відремонтовані кімнати 8-поверхового третього блоку гуртожитку, мають намір віддати для заселення медикам, які працюють у обласних лікарняних закладах і не мають власного житла.

Про це сьогодні говорили на виїзній нараді під керівництвом голови Полтавської ОДА Валерія Головка. Нарада пройшла в самому гуртожитку, куди запросили головних лікарів обласних медичних закладів.

Як прокоментував начальник Управління капітального будівництва Полтавської ОДА Тимофій Голбан, зовнішній ремонт — утеплення стін, заміну вікон, тощо — у 3-му та 4-му блоках підрядник МП БРП «Сула» виконав ще у 2015 році. Внутрішні ремонтні роботи не розпочинали, доки не визначилися із остаточним призначенням 3-го блоку.

Потреба у житлі для медичних працівників чимала. При цьому, як зауважив директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак, що стосується працівників міських лікарень, то міська влада квартирне питання вирішує. З обласними лікарнями ситуація складніша.

— Молодого спеціаліста складно запросити на роботу, бо житла немає, — додав Віктор Лисак.

Це підтверджує й головний лікар Полтавської обласної клінічної лікарні імені М. Скліфосовського Григорій Оксак. Він зауважує, що чимало працівників через невирішене квартирне питання повернулися працювати в райони.

— Йдеться про середній медичний персонал. У нашому закладі з роботи нещодавно звільнилася кваліфікований анестезіолог, бо у місті жити ніде, а винаймати житло дуже дорого. Вона розвернулася і поїхала до батьків.

Валерій Головко запитав у головних лікарів, скільки їхніх працівників не мають житла. Виявляється, що в обласній клінічній лікарні імені М. Скліфосовсько го — 170, у Полтавській обласній дитячій лікарні — 40, у онкодиспансері — 8.

— Завдяки цьому гуртожитку зможемо зрушити проблему з мертвої точки, — переконаний Валерій Головко. — Звісно, шукатимемо можливості та земельні ділянки для будівництва житла для лікарів. Проте потреба є зараз. І вирішувати проблему потрібно сьогодні.

У третьому блоці — сім житлових поверхів. Згідно з плануванням, на 8 кімнат розрахований спільний санвузол та кухня, орієнтовно на одному поверсі мешкатиме до 20 чоловік. Під час наради голова ОДА також дав доручення умеблювати відремонтовані кімнати, аби потенційні мешканці відразу входили і жили, а не переймалися тим, де придбати ліжко чи шафу.

Орієнтовний термін здачі вже відремонтованого блоку — кінець червня, якраз до професійного свята лікарів.

Прес-служба Полтавської ОДА