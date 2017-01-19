2017 01 19 20:25:48

Тренер «Голосу країни-7» Джамала: «У мене буде веселе сучасне кримськотатарське весілля»

22 січня о 21:00 на телеканалі «1+1» відбудеться грандіозна прем’єра сьомого сезону вокального проекту «Голос країни» з новим тренерським складом, до якого увійшли Джамала, Сергій Бабкін, Тіна Кароль і Потап. В ексклюзивному інтерв’ю новий тренер проекту Джамала розповіла про майбутнє весілля і «сліпі прослуховування» «Голосу країни-7».

«Мені завжди непросто сказати «ні». Проте, я вважаю за краще говорити правду, через що постійно страждаю – не всі готові її сприймати, – каже тренер. – Я сподіваюся, що моя критика здатна стати поштовхом – змусити боротися, підштовхнути йти вперед. У всякому разі, особисто у мене так і відбувається. Взяти хоча б пісню «1944». З самого початку «Євробачення» всі говорили: тема не та, музичний формат не той – пісня ні з якої точки зору не підходить для цього конкурсу. Ми знаємо, чим це закінчилося. Якщо вірити в свої сили і працювати над собою, все вийде».

Переможниця Євробачення-2016 також розповіла, чим саме привернуло її легендарне червоне тренерське крісло проекту:

«Можливістю експериментувати на сцені – за допомогою учасників проекту. Мені важливо подивитися, якою людина приходить на проект і якою з нього йде. Чи зможу я залучити в свою команду людей, у яких є вокальне майбутнє? Підказати, що робити, щоб і після «Голос країни» у них все виходило? Спочатку моя відвертість, з якою спілкуюся з конкурсантами, шокувала всіх продюсерів і колег-тренерів: «Нічого собі – як ти правду в очі ріжеш!». З іншого боку, я і засмучувалась більше за інших. Мені говорили: «Ну, якщо ти після кожного перегляду учасника будеш заливатися сльозами, надовго тебе не вистачить». Я просто не вмію щось робити у півсили».

Джамала відверто розповіла, якою буде її майбутнє весілля з коханим Бекіром Сулеймановим:

«Веселе сучасне кримськотатарське весілля. Хочу, щоб наші гості, які раніше не були на подібних заходах, відчули всю красу урочистості: східна їжа і музика, національні традиції і неповторний дух кримськотатарського весілля».

Також тренер «Голосу країни-7» розповіла, що ремонтом в новій квартирі в Києві займається її наречений Бекір:

«Все контролює Бекір, тому що він краще за мене розбирається і в цифрах, і в термінах. Я дуже рада і вдячна йому за те, що взяв на себе ці турботи».

Співачка поділилася з читачами, які саме зміни в її житті відбулися після перемоги на Євробаченні-2016:

«Мені здається, я навіть сама ще не усвідомила всіх змін, які зі мною сталися. Стільки неймовірних подій … Ніколи не могла собі уявити, що у мене буде сольний концерт біля приголомшливо красивого кафедрального собору в Литві, що сама президент запросить мене в свою резиденцію, а потім буде показувати сад. Що мені подарують два дерева в парку в Греції. А моя поїздка до Лондону, де я на закритій різдвяній вечірці зустріла Кіру Найтлі, Ширлі Бессі, Джуда Лоу, Ольгу Куриленко? Кожен день відбувається щось дуже важливе і цікаве … В цьому калейдоскопі подій одна річ залишається незмінною – величезне бажання писати пісні і виступати перед своєю публікою».