Тіла, які знайшли бойовики, можуть не належати зниклим українським морським піхотинцям, – Міноборони

Тіла у військовій формі, які знайшли бойовики, можуть і не належати зниклим українським морським піхотинцям.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу.

“Є заяви тієї сторони про те, що вони знайшли тіла у військовій формі. Але рано говорити, поки не буде проведено упізнання і експертиза”,– сказав Мотузяник.

Також він зазначив, що бойовики заявили про виявлення тіл у військовій формі на маріупольському напрямі.

Як повідомлялося раніше, 8 січня троє військових не повернулися до місця розташування підрозділу у зоні АТО, після виконували завдання поблизу лінії розмежування.

Проте сьогодні у мережі з’явилась інформація про те, що троє зниклих українських військових загинули, а терористи не віддають їх тіла.