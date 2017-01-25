2017 01 25 14:27:09
Терміни дії водійських посвідчень в Україні скоротять
Термін дії водійських прав українців скоротять відповідно до вимог ЄС
Про це повідомила у Facebook заступник міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва.
“Сьогодні національне посвідчення водія дає право на керування транспортом протягом 30 років з дати отримання. Будуть встановлені нові строки від 5 до 15 років у залежності від категорії транспорту з метою періодичної перевірки відповідності здоров’я водіїв встановленим медичним та психофізичним вимогам”, – написала Дєєва.
Заступник міністра також додала, що транспортні категорії в Україні також будуть переглянуті.
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