Терміни дії водійських посвідчень в Україні скоротять

Термін дії водійських прав українців скоротять відповідно до вимог ЄС

Про це повідомила у Facebook заступник міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва.

“Сьогодні національне посвідчення водія дає право на керування транспортом протягом 30 років з дати отримання. Будуть встановлені нові строки від 5 до 15 років у залежності від категорії транспорту з метою періодичної перевірки відповідності здоров’я водіїв встановленим медичним та психофізичним вимогам”, – написала Дєєва.

Заступник міністра також додала, що транспортні категорії в Україні також будуть переглянуті.