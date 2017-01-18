2017 01 18 14:25:51

Телефон довіри Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області

В Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області (Державна фінансова інспекція в Полтавській області) продовжує діяти телефон довіри, який забезпечує надійний зворотній зв’язок з громадськістю на принципах конфіденційності та збереження таємниці звернення.

Телефонувати можна щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45) за номером (05322) 2-58-02.