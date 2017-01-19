MENU
Анонс, Культура, Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 01 19 12:25:34

Театр імені М.В. Гоголя запрошує полтавців у лютому: афіша

repertuar21_lyutyj-2017

Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Миколи Гоголя запрошує полтавців у січні відвідати вистави.

Мітки:

Loading...

48 queries in 0,462 seconds.