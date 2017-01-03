2017 01 03 11:12:03

Синоптики попереджають полтавців про сильні морози на Різдво

Укргідрометцентр повідомляє , що 7 січня на Полтавщині очікуються сильні морози.

Вдень, температура повітря знизиться до 12-14° морозу, в нічні години до 15-17° морозу.