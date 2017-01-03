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Погода, Полтавщина, Суспільство



2017 01 03 11:12:03

Синоптики попереджають полтавців про сильні морози на Різдво

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meteo.gov.ua

Укргідрометцентр повідомляє, що 7 січня на Полтавщині очікуються сильні морози.

Вдень, температура повітря знизиться до 12-14° морозу, в нічні години до 15-17° морозу.

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