2017 01 11 14:35:47

Сили АТО зайняли нові позиції на Світлодарській дузі, – речник МО

Збройні сили України зайняли нові дуже важливі позиції на Світлодарській дузі, але вони не виходять за межі лінії розмежування, і це не порушує Мінських домовленостей.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

«Щодо дислокації наших підрозділів на Світлодарській дузі. Як відомо, ситуація останніми місяцями там дуже напружена, тривали серйозні бойові дії. Внаслідок цих боїв підрозділи ЗСУ зайняли певні дуже важливі позиції, нові позиції, але в межах лінії розмежування, тобто Мінські угоди не порушувалися», – сказав Мотузяник.