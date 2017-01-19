Сильні морози вночі та відлига вдень. Прогноз погоди на 20 січня
У п’ятницю, 20 січня, без опадів в На дорогах місцями ожеледиця. Уночі та вранці туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-14 градусів морозу. Вдень 1-4 градусів морозу.
Народний прогноз погоди:
20 січня відзначається Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Цей день є кінцем святок: “Іван Хреститель свята відвів”. Якщо цього дня стояла ясна і холодна погода, то літо очікувалось засушливе, а похмура і сніжна — натякала на рясний урожай. До 20-го січня закінчувались Богоявленські морози, і хоча попереду ще була майже половина зими, люди вже жили в очікуванні тепла: “Тріщи, мороз, не тріщи — минули Водохрещі: дуй, хурделиця, не дуй — на Великдень пішло”.
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