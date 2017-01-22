2017 01 22 11:57:46

“Сила нації”: У Полтаві відбулись Ігри героїв АТО (ФОТО, ВІДЕО)

21 січня у Полтаві вперше відбулися показові виступи з кросфіту “Сила нації” серед бійців та ветеранів АТО. Виступи у такому форматі уже пройшли у Києві, Харкові та Маріуполі.

У змаганнях взяли участь важко поранені під час бойових дій військові, які внаслідок цього отримали ампутацію тієї чи іншої кінцівки або змушені пересуватися в інвалідному візку.

Автори проекту — поранені бійці Вадим Довгорук та Дмитро Медведь, також, завітали до Полтави, щоб взяти участь у показових виступах та підтримати побратимів, які виступали вперше.

Привітати хлопців завітав «золотий» Паралімпійський чемпіон Сергій Ємельянов, котрий виграв гонку на каное у Бразильському Ріо-де-Жанейро минулого року. Він побажав учасникам успіхів та сил, а всім присутнім миру.

До нашого міста з’їхались учасники з усієї України. Серед них було і троє бійців з Полтавської області – Володимир Донос, Костянтин Фішер та Олександр Піддубний. До того ж, для двох із них ці виступи стали першими.

Олександр Піддубний проходив службу разом із зведеним загоном полтавських правоохоронців неподалік міста Дебальцеве. Під час виконання бойової задачі, ворог з мінометів обстріляв позиції українських бійців. Олександр отримав тяжке поранення, внаслідок якого втратив руку.

Снайпер Костянтин Фішер родом з Полтавського району, мешкав у Степному. Зараз проживає у Києві. Наприкінці 2014-го Костянтин пішов захищати Україну. Воював у зоні АТО на території Донецької та Луганської областей. 1 грудня 2015 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новгородський на Донеччині, Костянтин Фішер потрапив під кулеметний обстріл. Військовий отримав тяжке поранення у ліве коліно від крупнокаліберного кулемета ДШК. Врятував чоловіка товариш по службі, який витяг пораненого з-під обстрілів, а далі ніс на руках понад кілометр. Дорогою кілька разів непритомнів, адже втратив майже три літри крові через пошкоджені артерії. Також, Костянтин є учасником відомого телепроекту “Viva! Переможці” на телеканалі “1+1”.

Володимир Донос – вчитель фізкультури з містечка Гадяч на Полтавщині. У зону АТО пішов військовим санітаром у складі 42-ї бригади. Бійці потрапили до «Іловайського котла». Військовий санітар отримав поранення у ногу, але в аптечці не було ні кровоспинних препаратів, ні протишокового знеболювального, лише джгут, який Володимир зміг накласти собі на рану. Товариш відтяг його з лінії вогню у ліс, та обіцяв повернутися з допомогою. Проте в зону обстрілу допомога прорватися вже не змогла. П’ять діб він лежав у лісі серед мертвих тіл своїх однополчан. Без води, їжі, шансу на медичну допомогу. Його знайшли місцеві жителі, які і відвезли до лікарні, де чоловік потрапив у полон. Через 17 днів, його обміняли. Після пережитого пекла, чоловік віднайшов у собі сили і продовжує навчати дітей у школі – вчить основам виживання у екстремальних умовах. Також, Володимир Донос став одним із героїв книги Євгена Положія «Іловайськ».

Під час показових виступів із кросфіту учасники показали неймовірні результати та незламність духу. Попри біль та втому, хлопці з посмішкою пройшли всі випробування – ніхто не здався та не відступив. Герої віджималися, качали прес, «пливли» 800 метрів на гребному тренажері, виконували станову тягу зі штангою вагою 35 кг, піднімали гирі та гантелі.

Також, гостям заходу створили святковий настрій і спеціальні гості – члени Збірної команди України зі спортивних танців на візках, виконавши запальний і пристрасний танок.

Під час спортивних змагань автор пісень та виконавець Андрій Антоненко (проект Riffmaster) запропонував присутнім взяти участь у флешмобі #pushupchallenge. Цю ідею підтримали не тільки учасники «Сили нації», але і глядачі. Навіть дівчата активно долучилися до віджимань.

Флешмоб розпочали в Україні аби привернути увагу до проблеми українських ветеранів, які захищали нашу країну і мають посттравматичний синдром.

Естафета прийшла із США, з‘ясувалося, що 22 ветерани щодня вчиняли самогубство. І саме через це, аби привернути увагу суспільства запровадили флешмоб, умовою якого було віджимання 22 рази впродовж 22 днів.

Також, у спортивній залі ПУЕТу була встановлена скринька благодійності, гості заходу могли зробити свій грошовий внесок у реабілітацію поранених бійців.

У підсумку змагань, всі учасники отримали почесні грамоти та нагороди. Також, хлопцям вручили авторські кубки, автором яких є Катерина Лисенко. Організатори заходу кожному учаснику подарували новенькі гаджети.

Автор фото Анна Чапала.