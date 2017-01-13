Свято Маланки та Василя зустріли в Кременчуцькій виховній колонії
13 січня в Кременчуцькій виховній колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області щедрувальники з музиками привітали співробітників та вихованців зі старовинними українськими святами – Василя та Маланки.
Свято провели з метою вшанування українських традицій та звичаїв. Маланку, Василя, козу, циганку, доктора Хауса, Ботаніка та щедрувальниць радо зустріли в «оселі», а казкове дійство принесло багато радощів співробітникам та юнакам.
Ряджені, перебрані в комічний жіночий та чоловічий одяг, співали, жартували та бешкетували, вітаючи присутніх в залі. В святковий день відчувалась позитивна емоційна взаємодія артистів з глядачами, яких виявилось чимало.
Для глядачів дійство видалось приємним та несподіваним подарунком. Усі присутні поринули в стародавні минулі українські часи та долучились до традицій стародавнього народу, та чарівної і мелодійної рідної мови.
Прес-служба Кременчуцької виховної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області
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