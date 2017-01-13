2017 01 13 13:47:12

Свято Маланки та Василя зустріли в Кременчуцькій виховній колонії

13 січня в Кременчуцькій виховній колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області щедрувальники з музиками привітали співробітників та вихованців зі старовинними українськими святами – Василя та Маланки.

Свято провели з метою вшанування українських традицій та звичаїв. Маланку, Василя, козу, циганку, доктора Хауса, Ботаніка та щедрувальниць радо зустріли в «оселі», а казкове дійство принесло багато радощів співробітникам та юнакам.

Ряджені, перебрані в комічний жіночий та чоловічий одяг, співали, жартували та бешкетували, вітаючи присутніх в залі. В святковий день відчувалась позитивна емоційна взаємодія артистів з глядачами, яких виявилось чимало.

Для глядачів дійство видалось приємним та несподіваним подарунком. Усі присутні поринули в стародавні минулі українські часи та долучились до традицій стародавнього народу, та чарівної і мелодійної рідної мови.

Прес-служба Кременчуцької виховної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області