Святкове богослужіння в Полтаві. Сьогодні православні святкують свят вечір
6 січня православні християни, які живуть за Юліанським календарем, відзначають навечір’я Різдва Христового або Святий . В цей день увечері у всіх храмах починається Всенічне богослужіння, яке завершується святковою Різдвяною літургією.
Різдвяні колядки можна співати після закінчення Всенощної, що співпадає з появою перших зірок.
У Свято-Успенському соборі відбудуться святкові богослужіння за таким розкладом:
6 січня, (п’ятниця)
17:00 – Велике повечір’я та утреня.
Після вечірньої служби частування кутею та спів колядок.
7 січня,(субота)
00:00 – Божественна Літургія у Свято-Успенській церкві (дзвіниця).
09:00 – Святкова Божественна Літургія у Свято-Успенському кафедральному соборі.
Після завершення Літургії виступ недільної школи «Джерело», та загальний спів колядок
Різдво 7 січня відзначають Українська, Грузинська, Сербська, Єрусалимська православні церкви, афонські монастирі, а також частина католиків і протестантів, що живуть за Юліанським календарем.
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