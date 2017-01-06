2017 01 06 16:00:47

Святкове богослужіння в Полтаві. Сьогодні православні святкують свят вечір

6 січня православні християни, які живуть за Юліанським календарем, відзначають навечір’я Різдва Христового або Святий . В цей день увечері у всіх храмах починається Всенічне богослужіння, яке завершується святковою Різдвяною літургією.

Різдвяні колядки можна співати після закінчення Всенощної, що співпадає з появою перших зірок.

У Свято-Успенському соборі відбудуться святкові богослужіння за таким розкладом:

6 січня, (п’ятниця)

17:00 – Велике повечір’я та утреня.

Після вечірньої служби частування кутею та спів колядок.

7 січня, (субота)

00:00 – Божественна Літургія у Свято-Успенській церкві (дзвіниця).

09:00 – Святкова Божественна Літургія у Свято-Успенському кафедральному соборі.

Після завершення Літургії виступ недільної школи «Джерело», та загальний спів колядок

Різдво 7 січня відзначають Українська, Грузинська, Сербська, Єрусалимська православні церкви, афонські монастирі, а також частина католиків і протестантів, що живуть за Юліанським календарем.