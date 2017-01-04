2017 01 04 12:32:02

Свята вечеря: рецепти 12 пісних страв

Вечір напередодні Різдва – останній вечір Різдвяного посту. У день перед Різдвом нічого не їли до самого вечора – поки на небі не з’являлася перша зоря. Тому що саме в цей час, як говорить Біблія, і народився Ісус Христос.

Лише після появи зорі, що несе благу вість, приступали до святкової трапези. І хоча складалася вона з пісних страв, називалася багатою вечерею, бо на столі було 12 страв.

Пропонуємо перелік страв, які можуть прикрасити різдвяний стіл будь-якої української родини.

Кутя «Традиційна»

Вам знадобиться: на 2 склянки пшениці: 3 л води, 1 склянка маку, півсклянки посічених ножем волоських горіхів, 1 яблуко, 1/3 склянки меду, 1 неповна склянка цукру-піску.

Спосіб приготування: Підсушіть зерна пшениці в духовці при максимальній температурі (200-250 градусів) 1 годину. Час від часу помішуйте, щоб зерна не підгоріли. Потім промийте і замочіть в холодній воді на цілу ніч. Розведіть мед у 3/4 склянки гарячої води. Тим часом доведіть зерна у 3 л води до кипіння, варіть на слабкому вогні не менше 3-4 години, поки зерна не лопнуть. Прокип’ятіть на слабкому вогні мак, відкиньте на сито і розтовчіть макогоном у ступці або мисці, відкладіть. Коли все охолоне, змішайте зерна, мак, мед, цукор у мисці і додайте порізані дрібними кубиками яблука. Поставте кутю на холод. Можна на свій смак додати узвар і сухофрукти з узвару.

Рецепт старовинного узвару

Інгредієнти: сушені яблука – 100 г, сушені груші – 100 г, чорнослив – 100 г, родзинки – 50 7, цукор і мед за смаком.

Спосіб приготування: Промити сухофрукти теплою водою. Залити гарячою водою груші, накрити кришкою і поставити на слабкий вогонь. Через 10 хвилин додати сухі яблука. Ще через 10 хвилин кинути чорнослив, а через 5 хвилин – родзинки. Коли сухофрукти будуть готові, додати узвар до кипіння, зняти з вогню і заправити медом та цукром. Поставити напій у прохолодне місце і дати настоятись.

Вареники з капустою і гречкою

Для тіста: борошно пшеничне – 3 склянки; вода – 1 склянка; олія 2-3 ст. ложки; 1/2 ч.л. соди; сіль за смаком. Замісити пухке тісто. Розкатати його на столі й склянкою чи невеличким горнятком вирізати кружечки.

Підливка: 200 г грибів відварити, не відціджувати, підсолити, додати 3 ст. ложки панірованої (підсмаженої на сковорідці без нічого) муки і вимішати.

Спосіб приготування. Півлітра гречки підварити в 1,5 літра підсолоненої гарячої води (але щоб гречка повнітю не була зварена). Коли вода википить, поставити каструльку в духовку, щоб гречка підпеклася до червонуватого кольору. Приблизно таку саму кількість квашеної капусти промити під холодною водою, відтиснути і порізати. Додати до капусти підсмажену на олії цибулю і гречку, вимішати.

Кисіль

На 1 л рідини потрібно 35-50 г картопляного крохмалю. Із смородинового, малинового чи полуничного варення зцідити ягоди. Із рідкої частини зробити компот. Довести його до кипіння та невеликими порціями вкинути картопляний крохмаль, постійно помішуючи. На дно креманок викласти ягоди з-під варення та залити ледь охолодженим киселем. Поверхню посипати цукром, щоб вона не вкрилася плівкою.

Тушкована капуста з квасолею

Квасоля, квашена капуста, цибуля, морква, часник, томатний сік, олія, борошно, спеції. Зварити склянку квасолі. Дрібно нарізати цибулю, натерти моркву. Налити в сковорідку олію, вкинути цибулю та моркву. Трошки присмажити, всипати дві столові ложки борошна й добре вимішати. Влити трошки варива з-під квасолі й ще раз вимішати. Додати капусту та квасолю. Перемішати та залити томатним соком. Посолити. Тушкувати, періодично помішуючи.

Пісний борщ

Вам знадобиться: картопля – 4-5 штук, 1 морквина, цибуля ріпчаста, 1 буряк, 250 г капусти, 3-4 зубці часнику, вода – 2, 5 л, лавровий лист – 3 шт., перець чорний горошком – 3-5 шт., перець духмяний – 3 шт., паста томатна – 3-4 ст. л., олія соняшникова рафінована.

Спосіб приготування: почистити і натерти буряк, скропити лимонним соком або оцтом (щоб зберегти яскравий колір після смаження).

Додати томатну пасту, 1-2 ложки олії, трішки води. Тушити на сковорідці 8-10 хвилин на маленькому вогні.

Окремо підсмажити цибулю, нарізану кубиками. Додати до неї натерту моркву. Протушити ще 2-3 хвилини.

До киплячої води додаємо картоплю, посолити і додати перець.Через 10 хвилин кинути пошатковану капусту. Через 5-7 хв. Додаємо з’єднуємо із зажаркою. Ще через 2-3 хвилини додаємо масу з буряка. Варимо 3 хвилини, додаємо лавровий лист, подрібнений часник, знімаємо з вогню. Далі даємо настоятись ще 2-3 хвилини, виймаємо лавровий лист.

Пісні голубці

Інгредієнти: капуста білокачанна – 500 г, картопля – 700 г, 1 морква, цибулина, помідори – 4-5 штук, олія – 50 мл, сіль – 2 ч. л., лавровий лист – 2-3 шт.

Спосіб приготування: Капусту підготувати, вирізати качан. Довести до кипіння воду (близько 2 л). Коли вода закипить, додати половину солі. Капустину залишити в окропі на 1-2 хв, аби листки могли вільно відділятись.

Далі слід зрізати потовщення на листках. Помідори порізати на тонкі скибки.

Цибулю, моркву і картоплю натерти на дрібній тертці. Додати до овочів сіль та перемішати. Начинку загорнути у листок трубочкою.

Дно каструлі змастити олією, вистелити помідорами. Решту помідорів викласти зверху на голубці. Залити гарячим капустяним відваром і варити під кришкою 2 години. Подавати з грибною підливою або домашніми соусами.

Деруни

Вам знадобиться: картопля – 5 штук, гриби – 200 г, у цибулина, сіль, перець, олія, зелень кропу.

Спосіб приготування: Гриби нарізати кубиками, обсмажити і посолити. Цибулю мілко подрібнити. Картоплю натерти на тертці, сік злити, посолити і поперчити, додати цибулю і гриби, зелень за смаком. Все перемішати. Смажити потрібно на соняшниковій олії з двох сторін на середньому вогні до золотавого кольору.

Шухи

Це салат із столового буряка. Бурякові салати до вечері також роблять різні — з чорносливом, з квасолею, з горіхами, з часником і без нього. Але правдиві (справжні) «шухи» мають бути з маринованими опеньками. Тільки так, і не інакше.

Буряк — 500 г, цибуля — 100 г, мариновані опеньки — 250 г, 2 ст. ложки борошна, 50 г олії.

Буряк відварюють, чистять, нарізають тонкою соломкою. Окремо пасерують дрібно нарізану цибулю, додають борошно і підсмажують. Буряк змішують з маринованими опеньками. Заправляють пасеровкою, сіллю, чорним меленим перцем. До смаку можна додати кілька ложок грибного маринаду.

Маринований оселедець



На 250 г води додати 2 лаврових листки, 1,5 ст. л. оцту, 4 горошини чорного та пахучого перцю. Це все кип’ятити.

Нарізати шматками очищену і помиту рибу. Цибулю нарізати кружальцями. Складати в банку (1 л): один шар риби, один цибулі і т. д. Потім залити охолодженим маринадом. Через день рибу можна подавати на стіл. Добре би було заправити олією.

Зрази картопляні

Зробити з вареної картоплі пюре, додати сире яйце, трошки борошна, перемішати. З цієї маси роблять млинці розміром з невеличке блюдце. На середину млинця кладуть начинку, краї млинця скріплюють і формують зрази овальної форми. Підготовлені зрази смажать на добре розігрітому жирі.

Для начинки можна взяти тушковану капусту, фарш з зеленої цибулі та круто звареного яйця, пасеровані з цибулею гриби, дрібно порізану варену ковбасу із тертим сиром. Взагалі, з начинкою можна експериментувати – все залежить від вашої фантазії.

Різдвяні зірочки

200 г борошна, 140 г маргарину, варений жовток, соди на кінчику ножа, цедру лимона, ванілін, 20 г мелених горіхів, варення.

Посічений маргарин змішати з борошном, додати розтертий варений жовток, цедру з лимона, ванілін і вимісити тісто. Розкачати завтовшки 3 мм, вирізати зірочки, скропити водою і посипати меленими горіхами. Спечені зірочки зліпити по дві варенням.

За матеріалами інтернет-видань