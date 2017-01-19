2017 01 19 11:31:26

Свободівці вимагають реабілітувати отаманів антибільшовицьких загонів Полтавщини

1 лютого 2017 року у Лубенському міськрайонному суді мають розглянути справу реабілітації одного з ватажків повстанського загону Дмитра Пищалки. Загалом, реабілітації потребують 5 отаманів антибільшовицьких загонів, які діяли в краї на початку ХХ століття, про це 18 січня 2017 року повідомив заступник голови Полтавської обласної ради, заступник голови Полтавської “Свободи” Анатолій Ханко.

Свободівці вимагають відновити історичну справедливість і реабілітувати нескорених героїв із Полтавщини, котрі боролися проти окупації більшовиками та за незалежність держави на початку ХХ століття. Відповідне звернення заступник голови Полтавської облради свободівець Анатолій Ханко направив до прокуратури краю: “У проханні йдеться про реабілітацію п’ятьох жертв політичних репресій із Полтавщини: Івана Біленького, Олександра Коваля, Андрія Левченка, Петра Новохацького, Дмитра Пищалки. Уже першого лютого має відбутися судове засідання у справі реабілітації Дмитра Пищалки. Зважаючи на всі декомунізаційні процеси, а також прецедент реабілітації отаманів Холодного Яру, сподіваємося на позитивне рішення. Свободівці ретельно слідкуватимуть за перебігом усіх судових справ”.

Нагадаємо, що у 1992-1994 роках Полтавська обласна прокуратура розглядала ряд кримінальних справ щодо козаків і отаманів, які боролися за незалежність України та були засуджені совєцькою владою. Багато із цих видатних постатей були розстріляні, сотні потрапили на заслання, десятки зникли безвісти, инші загинули під час боїв. Проте в той час із прокуратури надійшла відмова.

Історична довідка:

1. Біленький Іван Михайлович (1897 року народження, селище Решетилівка). На шлях боротьби з більшовицьким режимом став навесні 1920 року. Був обраний кошовим отаманом повстанців із Булановського лісу. Зник безвісти в одному з таборів сталінського ГУЛАГу.

2. Коваль Олександр Іванович (1897 року народження, село Петрівка Гадяцького повіту). Прийняв командування повстанськими загонами, що діяли у північно-східній частина Гадяцького повіту. Боровся за самостійну Українську Народну Республіку, за самостійне життя для українського народу. Радянською владою був засуджений до 10 років виправно-трудових таборів. Після звільнення з ГУЛАГу, був засланий до Сибіру.

3. Левченко Андрій Іванович (1897 року народження, Гречаний хутір Кобеляцького повіту). Найвідоміший отаман повстанських загонів на Полтавщині. Організував загальне повстання проти більшовиків у Кобеляцькому повіті 1920 року. Виступав проти антинародних явищ радянської дійсності: грабіжницької продрозкладки і сваволі політичної поліції. У 1923 році за рішенням совєцької влади був розстріляний.

4. Новохацький Петро Іванович – “Шуба” (1899 року народження). Займає особливе місце серед ватажків повстанських загонів, що боролися за незалежність України. У період Гетьманщини організував та очолював на Полтавщині повстанські загони боротьбистів. Боровся за незалежну Українську державу у формі УНР, але без комуністів, чекістів і більшовицьких офіцерів. У 1921 році за рішенням совєцької влади був розстріляний.

5. Пищалка Дмитро Федоровича (1890 року народження, село Попівка Миргородського повіту). Один із ватажків антибільшовицького руху на Лубенщині. Під час Гетьманщини вступив до боротьбистів і створив підпільну організацію повстанців. Під час колективізації очолив антиколгоспний виступ і був заарештований. У 1929 році рішенням совєцької влади був розстріляний з конфіскацією особистого майна.