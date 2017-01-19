2017 01 19 07:11:19

Судитимуть поліцейського, який підбурив полтавця надати неправомірну вигоду

Перший слідчий відділ прокуратури Полтавської області завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо оперуповноваженого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області та направив обвинувальний акт до Ленінського районного суду для розгляду по суті. Про це повідомив заступник прокурора області Олександр Баганець.

За інформацією прокурора, старший лейтенант поліції разом зі своїм напарником (матеріали щодо нього виділені в окреме провадження) переконали 26-річного полтавця надати неправомірну вигоду за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

Гроші (900 дол. США та 2,5 тис. грн.) житель Полтави передав в автомобілі, який належав одному з правоохоронців.

Довідково: працівник поліції обвинувачується за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, тобто в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та в підбуренні до закінченого замаху на пропозицію і обіцянку надати службовій особі неправомірну вигоду та наданні такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою, яка займає відповідальне становище, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.