2017 01 13 15:35:39

Стала відома дата прем’єри «Голосу країни-7» на «1+1»

22 січня о 21:00 на телеканалі «1+1» відбудеться грандіозна прем’єра сьомого сезону вокального проекту «Голос країни» з новим тренерським складом, до якого увійшли Тіна Кароль, Потап, Джамала і Сергій Бабкін.

http://1plus1.ua/golos-krainy/video/novij-golos-kraini-divitsa-z-22-sicna-na-11

Українська співачка Тіна Кароль в четвертий раз займе тренерське крісло «Голосу країни». Популярний співак і успішний продюсер Потап стане тренером вокального проекту втретє.

Вперше сядуть у легендарне червоне крісло український музикант і учасник популярного гурту 5’nizza Сергій Бабкін та Народна артистка України і переможниця Євробачення-2016 Джамала. Співачка зізналася, що поєднувати підготовку до концертного туру, організацію весілля з коханим Бекіром Сулеймановим і зйомки в «Голосі країни» буде непросто, але її приваблює можливість експериментувати з молодими талановитими вокалістами на сцені кращого вокального проекту країни.

Ведучі «Голосу країни-7» – незмінна і улюблена глядачами телепара Юрій Горбунов та Катя Осадча. Юрій розповідає, що він не очікував почути під час зйомки «сліпих прослуховувань» настільки сильні голоси:

«Я кожен раз дивуюся, звідки беруться такі таланти. Мені завжди здається, що сильніше попереднього сезону бути не може. А потім дивишся на учасників нового сезону і не розумієш, як ці голоси з’являються – це щось неймовірне, це фантастика», – каже ведучий.

Сьомий сезон буде наповнений яскравими творчими експериментами, глядачі побачать ще більше реаліті і залаштунків проекту.

Над створенням проекту працює команда «1+1 Продакшн», що складається із 300 професіоналів під керівництвом Вікторії Лєзіної. Те, що відбувається на сцені і в залі, знімають 30 операторів.

Всього на 9 локаціях використовується від 200 – 220 тонн декорацій, в тому числі і глядацькі трибуни. Цікаво, що знаменита гіпсова рука, яка прикрашає сцену і стала символом проекту, важить 3,5 тонни.

Для сьомого сезону було створено 10 тонн різнокольорових світлових неонових декорацій, які стануть яскравою особливістю сезону.

Прем’єра сьомого сезону «Голосу країни» продовжить «Рік «Голосу» на телеканалі «1+1», який почався з «Голосу.Діти-3». Переможницею третього сезону дитячого вокального проекту стала 12-річна підопічна Тіни Кароль Еліна Іващенко – талановита дівчинка з Броварів, яку виховали 78-річні бабуся і дідусь.