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Суспільство, Україна



2017 01 13 15:35:39

Стала відома дата прем’єри «Голосу країни-7» на «1+1»

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22 січня о 21:00 на телеканалі «1+1» відбудеться грандіозна прем’єра сьомого сезону вокального проекту «Голос країни» з новим тренерським складом, до якого увійшли Тіна Кароль, Потап, Джамала і Сергій Бабкін.

http://1plus1.ua/golos-krainy/video/novij-golos-kraini-divitsa-z-22-sicna-na-11

Українська співачка Тіна Кароль в четвертий раз займе тренерське крісло «Голосу країни». Популярний співак і успішний продюсер Потап стане тренером вокального проекту втретє.

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Вперше сядуть у легендарне червоне крісло український музикант і учасник популярного гурту 5’nizza Сергій Бабкін та Народна артистка України і переможниця Євробачення-2016 Джамала. Співачка зізналася, що поєднувати підготовку до концертного туру, організацію весілля з коханим Бекіром Сулеймановим і зйомки в «Голосі країни» буде непросто, але її приваблює можливість експериментувати з молодими талановитими вокалістами на сцені кращого вокального проекту країни.

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Ведучі «Голосу країни-7» – незмінна і улюблена глядачами телепара Юрій Горбунов та Катя Осадча. Юрій розповідає, що він не очікував почути під час зйомки «сліпих прослуховувань» настільки сильні голоси:

«Я кожен раз дивуюся, звідки беруться такі таланти. Мені завжди здається, що сильніше попереднього сезону бути не може. А потім дивишся на учасників нового сезону і не розумієш, як ці голоси з’являються – це щось неймовірне, це фантастика», – каже ведучий.

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Сьомий сезон буде наповнений яскравими творчими експериментами, глядачі побачать ще більше реаліті і залаштунків проекту.

Над створенням проекту працює команда «1+1 Продакшн», що складається із 300 професіоналів під керівництвом Вікторії Лєзіної. Те, що відбувається на сцені і в залі, знімають 30 операторів.

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Всього на 9 локаціях використовується від 200 – 220 тонн декорацій, в тому числі і глядацькі трибуни. Цікаво, що знаменита гіпсова рука, яка прикрашає сцену і стала символом проекту, важить 3,5 тонни.

Для сьомого сезону було створено 10 тонн різнокольорових світлових неонових декорацій, які стануть яскравою особливістю сезону.

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Прем’єра сьомого сезону «Голосу країни» продовжить «Рік «Голосу» на телеканалі «1+1», який почався з «Голосу.Діти-3». Переможницею третього сезону дитячого вокального проекту стала 12-річна підопічна Тіни Кароль Еліна Іващенко – талановита дівчинка з Броварів, яку виховали 78-річні бабуся і дідусь.

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