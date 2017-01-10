Список полонених від Савченко “некоректний” та несе загрозу родичам заручників, – СБУ

“Я просив Надію не робити цього. Коли ми з нею говорили, вона почула мене. У списках є дані наших хлопців. Але попередній аналіз вказує, що перелік некоректний,”– заявив Юрій Тандіт.

За словами представника СБУ, публікація списків не допоможе прискорити звільнення заручників.

“Зазвичай перемовини проходили ефективно, коли ми не піарились на цьому і не здіймали галасу. Рішення щодо обміну приймаються конкретними людьми в Росії, це не питання списків”, – зауважив Юрій Тандіт. Він застерігає, що шахраї отримали персональні дані багатьох українських заручників і матимуть змогу шантажувати родичів, наприклад, вимагаючи викупу. За його словами, аферисти телефонують родичам і представляються уповноваженими від бойовиків. За винагороду обіцяють визволити людину.

Нагадаємо, раніше народний депутат Надія Савченко оприлюднила список українських полонених, а також осіб, яких вимагають видати представники “ЛНР” і “ДНР”.