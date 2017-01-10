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Полтавщина, Суспільство



2017 01 10 09:28:30

Сьогодні у Кременчуці встановлять ще 7 теплових лічильників

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Сьогодні, у Кременчуці, за інформацією КП «Теплоенерго» комунальне теплогенеруюче підприємство планує встановити 7 засобів обліку тепла. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.

Такі роботи проводитимуться за адресами, вул.Академіка Маслова, 5, вул. Тараса Бульби, 7, вул.Перемоги, 1, просп. Свободи, 57, просп. Свободи, 61/17, просп. Свободи, 67, вул.Першотравнева,19.
Під час монтажу приладів обліку теплової енергії в будинках за вищевказаними буде відсутнє опалення. Енергетики зауважують, що облаштування теплових лічильників не займе багато часу, тому великого дискомфорту через відсутність опалення жителі будинків не відчують.

 

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