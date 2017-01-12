2017 01 12 10:05:02
Сьогодні у Кременчуці встановлять 16 теплових лічильників
Як повідомляє Кременчуцька міська рада, 12 січня КП «Теплоенерго» планує провести роботи з монтажу приладів обліку теплової енергії на багатоповерхівках за адресами: вул. Перемоги,18, вул. Тараса Бульби, 19б, Тараса Бульби, 20, проспект Свободи,41/44, проспект Свободи, 67, проспект Свободи, 75, вул.Софіївська, 68, вул.Першотравнева,27, вул.Першотравнева,29/5, вул.Перемоги,4, просп. Свободи, 30, просп. Свободи, 32, просп. Свободи, 33, просп. Свободи, 34, просп. Свободи, 28/42, просп. Свободи, 26/41 .
Мітки: кременчук•новини полтавщини•теплові лічильники
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