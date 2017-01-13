2017 01 13 10:39:40

Сьогодні у Кременчуці відкриють хокейний майданчик

Учора о 14 годині на прибудинковій території по вул. Миру, 29 відбудеться відкриття хокейного майданчика. Варто зазначити, що більше 3-х років він не функціонував. Минулої зими на ньому відновили огородження та залито лід. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Після відкриття на майданчику сьогодні пройде турнір з хокею з шайбою серед дитячо – юнацьких команд, у якому візьмуть участь команди Хокейного Клубу “Кременчук”, КДЮСШ “Авангард”, а також господарі майданчику – аматори хокеїсти.

Організатором даного заходу є відділ фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та Кременчуцький міський центр фізичного здоров`я населення “Спорт для всіх”, за підтримки Автозаводської районної адміністрації.

Запрошують всіх прихильників хокею і людей, які люблять активно відпочивати, прийти повболівати за команди, а також, за бажанням, і самим покататися на ковзанах.