Сьогодні у Кременчуці відкриють хокейний майданчик
Учора о 14 годині на прибудинковій території по вул. Миру, 29 відбудеться відкриття хокейного майданчика. Варто зазначити, що більше 3-х років він не функціонував. Минулої зими на ньому відновили огородження та залито лід. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Після відкриття на майданчику сьогодні пройде турнір з хокею з шайбою серед дитячо – юнацьких команд, у якому візьмуть участь команди Хокейного Клубу “Кременчук”, КДЮСШ “Авангард”, а також господарі майданчику – аматори хокеїсти.
Організатором даного заходу є відділ фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та Кременчуцький міський центр фізичного здоров`я населення “Спорт для всіх”, за підтримки Автозаводської районної адміністрації.
Запрошують всіх прихильників хокею і людей, які люблять активно відпочивати, прийти повболівати за команди, а також, за бажанням, і самим покататися на ковзанах.
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