2017 01 16 09:07:40

Сьогодні у Кременчуці планують встановити 17 теплових лічильників

В управлінні житлово-комунального господарства Кременчука повідомляють, що 16 січня комунальні теплоенергетики планують встановити 17 приладів обліку теплової енергії на багатоповерхових будинках за адресами, вул.Сумська,46 і 48, вул. Олексія Древаля, 25а, вул. Тараса Бульби, 9, просп. Свободи, 35, вул. Театральна, 35/6, вул. Небесної Сотні, 9 і 13, пров. Поштовий,6, просп. Лесі Українки, 4, 5 і 6, вул. Першотравнева, 29/5, просп. Свободи, 152, 156 і 140, пров. Олега Кошового, 11. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

На час проведення монтажних робіт квартири споживачів за вищеназваними адресами будуть тимчасово відключені від теплоносія. Як запевняють енергетики, триватиме цей процес недовго, тож великого дискомфорту, пов’язаного з відсутністю тепла, жителі будинків не відчують.