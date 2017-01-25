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Комуналка, Полтавщина, Суспільство



2017 01 25 09:27:48

Сьогодні у 8 будинках Кременчука енергетики планують встановити прилади обліку теплової енергії

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Як повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства Кременчука, 25 січня КП «Теплоенерго» планує  провести роботи з встановлення теплових лічильників на 6-х багатоповерхівках міста. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Попередньо такі роботи можуть проводитися за адресами, пров. Гвардійський, 7, вул. Київська, 42, вул. Небесної Сотні, 9, просп. Лесі Українки, 62, просп. Лесі Українки, 1/10, просп. Лесі Українки, 56. Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» планує провести монтаж засобів обліку теплової енергії за адресами, вул. Олексія Древаля, 27а, квартал 304, б. 17.  
Увагу жителів вищезазначених будинків звертають на те, що відповідно до технологічного процесу під час монтажних робіт слід відключати теплоносій. Енергетики запевняють, що споживачі не відчують ніякого дискомфорту через його відключення, бо триватиме відключення недовго.

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