Сьогодні у 8 будинках Кременчука енергетики планують встановити прилади обліку теплової енергії
Як повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства Кременчука, 25 січня КП «Теплоенерго» планує провести роботи з встановлення теплових лічильників на 6-х багатоповерхівках міста. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Попередньо такі роботи можуть проводитися за адресами, пров. Гвардійський, 7, вул. Київська, 42, вул. Небесної Сотні, 9, просп. Лесі Українки, 62, просп. Лесі Українки, 1/10, просп. Лесі Українки, 56. Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» планує провести монтаж засобів обліку теплової енергії за адресами, вул. Олексія Древаля, 27а, квартал 304, б. 17.
Увагу жителів вищезазначених будинків звертають на те, що відповідно до технологічного процесу під час монтажних робіт слід відключати теплоносій. Енергетики запевняють, що споживачі не відчують ніякого дискомфорту через його відключення, бо триватиме відключення недовго.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+