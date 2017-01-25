2017 01 25 09:27:48

Сьогодні у 8 будинках Кременчука енергетики планують встановити прилади обліку теплової енергії

Як повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства Кременчука, 25 січня КП «Теплоенерго» планує провести роботи з встановлення теплових лічильників на 6-х багатоповерхівках міста. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Попередньо такі роботи можуть проводитися за адресами, пров. Гвардійський, 7, вул. Київська, 42, вул. Небесної Сотні, 9, просп. Лесі Українки, 62, просп. Лесі Українки, 1/10, просп. Лесі Українки, 56. Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» планує провести монтаж засобів обліку теплової енергії за адресами, вул. Олексія Древаля, 27а, квартал 304, б. 17.