Сьогодні суд у Полтаві продовжить розгляд справи Кернеса
Сьогодні відбудеться наступне засідання у справі Геннадія Кернеса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київський районний суд Полтави.
Так, справа під головуванням судді А.Антонова, головний обвинувачений у якій очільник Харкова Геннадій Кернес, а також його тілоохоронці Віталій Блинник та Євген Сміцький, відбудеться 23 січня 2017 року. Початок розгляду справи об 11:00.
Нагадаємо, 28 листопада у Київському районному суді Полтави мало відбутися чергове слухання у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Проте розгляд справи перенесли через хворобу підсудного.
Як відомо, Кернеса і двох охоронців звинувачують у викраденні, тортурах і загрозі вбивством двом активістам Євромайдану в січні 2014 року.
25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові.
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