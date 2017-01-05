2017 01 05 09:06:02

Сьогодні набув чинності закон про Вищу раду правосуддя

В Україні сьогодні, 5 січня, набув чинності закон про Вищу раду правосуддя. Закон був опублікований в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України» 4 січня, нагадує УНІАН.

3 січня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про Вищу раду правосуддя», який було прийнято Верховною Радою 21 грудня 2016 року.

Документом визначається, що Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі. Вища рада правосуддя є юридичною особою, видатки на її утримання визначаються окремим рядком у державному бюджеті України.

Вища рада правосуддя, зокрема вносить подання про призначення судді на посаду; забезпечує здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо судді; ухвалює рішення про звільнення судді з посади; надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом; здійснює функції головного розпорядника коштів держбюджету щодо фінансового забезпечення своєї діяльності; бере участь у визначенні видатків держбюджету на утримання судів, органів та установ системи правосуддя.

ВРП складається з 21 члена, з яких 10 обирає З’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох призначає президент, двох обирає ВР, двох обирає З’їзд адвокатів України, двох обирає Всеукраїнська конференція прокурорів, ще двох обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного суду входить до складу ВРП за посадою.

Розмір винагороди члена ВРП встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного суду з коефіцієнтом 1,5.