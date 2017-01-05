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Комуналка, Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 01 05 09:31:08

Сьогодні на 5-ти будинках Кременчука встановлять теплові лічильники

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За інформацією КП «Теплоенерго», 5 січня комунальне теплогенеруюче підприємство планує встановити засоби обліку теплової енергії за адресами, вул. Перемоги, 1,  вул. Перемоги, 20  вул. Вадима Пугачова, 55/1,  вул. Вадима Пугачова, 53, вул. Приходька, 34/5.

Під час проведення монтажних робіт вищевказані будинки будуть відключені від теплоносія.

Теплоенергетики запевняють, що жителі багатоповерхівок не відчують великого дискомфорту, бо процес встановлення лічильників займе небагато часу, після чого в оселях кременчужан відразу ж з’явиться тепло, повідомляють у міськраді.

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