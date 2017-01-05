Сьогодні на 5-ти будинках Кременчука встановлять теплові лічильники
За інформацією КП «Теплоенерго», 5 січня комунальне теплогенеруюче підприємство планує встановити засоби обліку теплової енергії за адресами, вул. Перемоги, 1, вул. Перемоги, 20 вул. Вадима Пугачова, 55/1, вул. Вадима Пугачова, 53, вул. Приходька, 34/5.
Під час проведення монтажних робіт вищевказані будинки будуть відключені від теплоносія.
Теплоенергетики запевняють, що жителі багатоповерхівок не відчують великого дискомфорту, бо процес встановлення лічильників займе небагато часу, після чого в оселях кременчужан відразу ж з’явиться тепло, повідомляють у міськраді.
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