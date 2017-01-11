2017 01 11 09:45:59

Сьогодні кременчуцькі комунальники планують встановити 12 теплових лічильників

За інформацією КП «Теплоенерго», 11 січня роботи з монтажу засобів обліку теплової енергії планують провести на такими адресами, вул. Соборна 30, просп. Свободи 57, просп. Свободи 61/17, просп. Свободи 67, вул. Перемоги 6, вул. Софіївська 66, вул. Софіївська 68, вул. Першотравнева 27, вул. Першотравнева 29/5, квт. 278 2, квт. 278 13, просп. Свободи 140. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.