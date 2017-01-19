2017 01 19 13:01:17

Сьогодні 54 кандидати на посади слідчих і дільничних офіцерів Полтавщини проходять співбесіду



На співбесіду з поліцейською комісією запросили 54 кандидати, які подали анкети на вакантні посади слідчих та дільничних офіцерів восени 2016 року. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Поліцейська комісія ГУ НП Полтавщини працює у складі п’ятьох осіб: голови – Ірини Степаненко (депутат Полтавської обласної ради VII скликання), секретаря – Євгенія Бражника (адвокат), Володимира Оксака (начальник відділу обліково-реєстраційної дисципліни інспекторського управління Департаменту аналічтиного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції України), Анатолія Клеценка (голова відокремленого підрозділу «Всеукраїнської спілки учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій») та Юрія Тимохи (директор Ланнівського цукрового заводу, депутат Полтавської обласної ради VII скликання).

Як повідомив начальник управління кадрового забезпечення поліції області Сергій Гаврик, на початку вересня 2016 року було оголошено конкурс на вакансії слідчих (64 посади) та дільничних офіцерів (49 посад). Бажання взяти участь у конкурсному відборі виявили понад 600 громадян, до другого етапу (тестування) були допущені – 415.

За результатами проходження 6 етапів конкурсного відбору (тестування, медичного обстеження, перевірки рівня фізичної підготовки, психологічного тестування та спеціальної перевірки) на співбесіду з поліцейською комісією буди допущені 54 кандидати. З них 33 – на посаду слідчого, 26 – на посаду дільничного офіцера поліції.

Сергій Гаврик зауважив, що завдання поліцейської комісії полягає у прийнятті одного із двох можливих рішень: кандидат рекомендований або не рекомендований на службу в поліції. На підставі колегіального рішення буде видано наказ про зарахування рекомендованих кандидатів до поліції Полтавщини, їх буде забезпечено форменим одягом, поліцейськими жетонами та направлено на підготовку до одного із вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.