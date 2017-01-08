2017 01 08 21:17:34

Служба автодоріг розповіла про боротьбу зі стихією на шляхах Полтавщини

Снігоочисники, автогрейдери, навантажувачі — в середньому 120 одиниць техніки працювало на дорогах державного значення Полтавської області, щоб забезпечити безперебійний рух транспорту.

Цьогорічні Різдвяні свята по всій території України стали неабияким випробуванням для дорожніх організацій. Адже у зв’язку з погіршенням погодних умов на автодорогах загального користування шістьох областей вводилося тимчасове обмеження руху транспорту.

Керуючись прогнозом погоди, для оперативного реагування на примхи природи Служба автомобільних доріг у Полтавській області ввела цілодобовий режим роботи механізованих бригад в кожній філії ДП «Полтавський облавтодор».

Завдяки злагоджений співпраці дорожніх організацій, підрозділів МНС, та Національної поліції за підтримки керівництва ОДА, голів всіх РДА та небайдужих керівників фермерських господарств проїзд дорогами загального користування забезпечений.

Також керівництво Служби автомобільних доріг висловлює велику вдячність всім працівникам, які прикладали неймовірних зусиль під час аномальних погодних умов, щоб різдвяні свята для всіх учасників дорожнього руху були справді святковими.

На дорогах області в різдвяну ніч філії ДП «Полтавський облавтодор» виконували роботу з розчищення від снігу проїзних частин та ліквідації переметів. У середньому працювало 120 одиниць спеціалізованої техніки.

8 січня філія «Копилянська ДЕД» ДП «Полтавський облавтодор задіяла роторний снігоочисник на автодорозі М-03 Київ-Харків-Довж анський.

На автодорозі М-22 Полтава-Олександ рія та Р-52 Дніпропетровськ- Царичанка-Кобеля ки-Решетилівка крім своєї техніки залучили загін в складі двох автогрейдерів та двох навантажувачів ТОВ «Ростдорстрой».

Рух всіма основними напрямками області в надскладних погодних умовах із снігопадами, хуртовинами, посиленням вітру при температурі повітря до –16°С був забезпечений. Тимчасових обмежень руху транспорту на дорогах Полтавської області не вводилося.

У подальшому робота дорожніх організацій спрямована Службою автомобільних доріг на покращення умов руху — оброблення проїзних частин протиожеледною сумішшю, розчищення додаткових смуг руху, автобусних зупинок, перехрещень, штучних споруд.

Звертаємося до водіїв з проханням дотримуватися правил дорожнього руху, насамперед, швидкісного режиму, враховувати стан покриття та цінувати нелегку роботу дорожньої служби.

Прес-служба Служби автомобільних доріг у Полтавській області