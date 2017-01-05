2017 01 05 21:39:21

Служба автодоріг попереджає водіїв про сильний циклон на Полтавщині

З 4 січня територією України рухається потужний арктичний циклон. Він уже спричинив значні ускладнення дорожнього руху на дорогах західних регіонів. 6-8 січня, за даними синоптиків, в епіцентрі циклону опиниться і Полтавська область.

Питання забезпечення сталої роботи транспортної інфраструктури в складних погодних умовах обговорювалося на селекторній нараді керівництва Служби автомобільних доріг та ДП «Полтавський облавтодор» з районними дорожніми підрозділами.Про це повідомляют у Службі автомобільних доріг у Полтавській області.



Керівники філій ДП «Полтавський облавтодор» розповіли про готовність протистояти проявам стихії, зокрема щодо прискорення ремонту дорожньої техніки, поповненню запасу паливо-мастильних матеріалів.

Кожен керівник несе відповідальність за проїзд дорогами державного значення. Тому вони розуміють необхідність тісної співпраці з місцевими органами влади для залучення техніки підприємств і організацій для боротьби із сніговими заметами на місцевій сітці доріг.

Для попередження надзвичайних ситуацій Служба автомобільних доріг залучає до роботи і техніку підрядних організацій, які виконували дорожньо-ремонтні роботи у минулому році: ТОВ «Данко» — автогрейдер, ТОВ «Альтком» — автогрейдер і піскорозкидач, ТОВ «Ростдорстрой» — два автогрейдери і навантажувач.

Також Служба автомобільних доріг у Полтавській області звертається до учасників дорожнього руху і керівників автотранспортних підприємств з проханням утриматися від зайвих поїздок у найближчі декілька діб. У разі крайньої потреби необхідно подбати про комплектацію транспортних засобів зимовою гумою та протиковзними пристроями.

Для вжиття необхідних управлінських рішень, просимо водіїв інформувати про проблемні ділянки доріг операторів зв’язку за телефоном 050-409-80-01. Дзвінки приймаються цілодобово.