2017 01 13 14:08:49

Служба автодоріг Полтавщини повідомляє про негоду, яка накриє область вихідними

На Полтавщину насувається черговий атмосферний фронт. Пік негоди припаде на 14 та 15 січня. Тоді на території області очікується дощ, з подальшим переходом у мокрий сніг. Про це попереджають фахівці Служби автомобільних доріг у Полтавській області.

За прогнозами синоптиків, у період з вечора 14 до ранку 15 січня територією Полтавської області пройде атмосферний фронт. Його відмінністю від попередніх буде те, що негода розпочнеться з дощу. При цьому очікується, що стовпчик термометра опуститься нижче нуля. Згодом дощ, прогнозують фахівці, перейде у сильний снігопад. Найгірші погодні умови, ймовірно, спостерігатимуть ся у центральних, західних та південних районах Полтавської області.

Незважаючи на переведення філій дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор» у посилений режим роботи, у разі обліднення дорожнього покриття на значній відстані, небезпеки для руху автомобільного транспорту уникнути не вдасться.

Відтак, Служба автомобільних доріг у Полтавській області рекомендує громадянам врахувати несприятливі погодні умови і, без нагальної потреби, не виїжджати на дороги під час негоди та у період ліквідації її наслідків.

– Цим вдасться суттєво зменшити вірогідність завдання шкоди як власному здоров’ю, так і транспортним засобам, – наголошує заступник начальника Служба автомобільних доріг Полтавщини Анатолій Мягкохліб. – Крім того, завдяки сприянню громадян, спеціалісти-доро жники матимуть змогу більш ефективно та безпечно здійснювати заходи з екслуатаційного утримання доріг загального користування. Простіше кажучи, чистити автошляхи та посипати їх відповідними сумішами.

Фахівці відзначають, що несприятливі погодні умови триватимуть тільки впродовж доби: у другій половині 14 та у першій половині 15 січня. Вже надвечір неділі атмосферний фронт, за прогнозами синоптиків, повинен залишити територію Полтавщини, а опади – припинитись.

Прес-служба Служби автомобільних доріг у Полтавській області