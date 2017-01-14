2017 01 14 15:08:36
На сайті МВС України з’явився список претендентів на посаду голови Нацполіції України. Серед 64 кандидатів є і старший слідчий Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Володимир Зайцев.
Так, слідчий Володимир Зайцев − 1979 року народження, має юридичну освіту та юридичний стаж.
За даними МВС, конкурс на посаду керівника Нацполіції стартує 18 січня 2017 року. Він є консультативним і включає п’ять етапів.
За результатами цих п’яти етапів Комісія шляхом голосування визначить не більше трьох фінальних претендентів.
Їхній список подадуть до МВС не пізніше 15 лютого цього року. У разі виникнення спірних питань Комісія може запропонувати претендентам додаткову перевірку.
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