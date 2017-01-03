2017 01 03 16:50:52

Слідчі Полтавщини підбили підсумки роботи та визначили пріоритети на 2017-й

Нарада відбулася під головуванням заступника начальника поліції області – начальника слідчого управління Сергія Чижа. У заходах також взяли участь заступник начальника управління прокуратури Полтавської області Наталія Лець та начальник відділу прокуратури області Володимир Спірідонов. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

На початку зібрання Сергій Чиж представив особовому складу управління та начальникам слідчих підрозділів Полтавщини нового заступника – Олега Максимчука.

Начальник слідчого управління визначив основні напрямки діяльності служби у 2017 році та зауважив на необхідності дотримання дисципліни та законності під час розслідування кримінальних проваджень.

Наталія Лець зупинилася на проблемних питаннях, які виникають перед слідчими щодня при кваліфікуванні злочинів, проведенні огляду місця події та інших необхідних слідчих дій. Наголосила на співпраці та якісному зборі всіх необхідних матеріалів досудового розслідування.

Під час наради керівники слідчих підрозділів відділів та відділень поліції відзвітували про виконану роботу та проведені заходи.