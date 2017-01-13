2017 01 13 15:53:43

Шишацька об’єднана територіальна громада невдовзі отримає якісну воду

«Полтававодокана л» невідкладно береться забезпечити Шишацький район якісною послугою водопостачання.

Нещодавно голова Шишацької ОТГ Олександр Тутка звернувся до «Полтававодокана лу» за допомогою в подоланні проблеми з питною водою для населення. Як у будь-якій сільській місцевості, вся складність полягає у відсутності інфраструктури, мереж, фахових спеціалістів, матеріально-техн ічного забезпечення та коштів.

— Водою повинна займатися спеціалізована організація, — говорить Олександр Тутка. — Так само, як електрику подає обленерго, газ — «Полтавагаз». І вони несуть відповідальність за всю систему, яка знаходиться в їхньому підпорядкуванні. Це не може робити хто завгодно. Сільська рада не може самостійно подавати воду для населення, тому що це неприбуткова організація, і, відповідно, торгувати водою не має права.

Для надання послуг з водопостачання та водовідведення необхідно мати ліцензію, дозвіл на спецводокористув ання, проект, штат фахівців, обладнання й досвід. У сільській місцевості для цього потрібно створити комунальне підприємство, але тут воно нерентабельне.

— Якщо навіть взяти на баланс всі свердловини й водогони, постають інші питання. Хто робитиме дезінфекцію води? Хто зробить технічне обстеження водогонів? Є «Полтававодокана л», і його шишацька філія, яка донедавна обслуговувала самі Шишаки, надаючи повний спектр послуг по водопостачанню, — продовжує голова громади. — Для чого винаходити велосипед, якщо є готові спеціалісти? Сьогодні ми залучаємо всі свої ресурси, бо є такі населені пункти, де взагалі немає води, а колодязна не відповідає жодним нормам.

Нещодавно фахівці підприємства інвентаризували все водогінне господарство Шишацької ОТГ та проаналізували стан мереж і свердловин, визначивши, що необхідно зробити для приведення їх до повної відповідності з сучасними вимогами. Це тривала й дороговартісна робота, яка потребує співфінансування з обласним бюджетом.

— Проблеми однакові, як у містян-комунальн иків, так і в районних дільницях, – говорить керівник КП «Полтававодокана л» Олександр Єгоров. – Мешканці районних дільниць мають право споживати ті ж якісні послуги з водопостачання та водовідведення. Від спільних зусиль комунальників та місцевої влади виграють всі: мешканці отримують якісні послуги, а водоканал, оновлюючи застаріле обладнання, зменшує витрати на енергоносії та експлуатаційні витрати. При такому планомірному підході маємо надію з часом оновити всі основні фонди та застаріле обладнання шишацької районної дільниці без обтяжливих кредитів.

У середині 2016 року на виконання програми «Питна вода в Україні» Шишацька ОТГ ініційювала фінансування реконструкції свердловини питної води на суму 400 тис. грн., збудовали аварійну водонапірну вежу.

— Ми тісно співпрацюємо з водоканалом, — говорить директор ТОВ «Агрофірма ім. Довженка», депутат Полтавської облради Віктор Скочко. — Але 2016 рік я б назвав проривом у співпраці: ми подаємо воду в Шишаки, стабільно та якісно. Розпочали роботу по передачі інших водогонів і свердловин під юрисдикцію підприємства, паспортизували декілька свердловин, відновили їх.

Віктор Скочко говорить, що такою співпрацею задоволені, бо працюють з фахівцями:

— Хотілось би, щоб «водоканал» отримав підтримку з боку облради. Я бачу подачу води як загальнообласну проблему. І ми зобов’язані подати якісну воду не лише в Миргород та Кременчук, а, наприклад, й у невеликий хуторок поблизу Диканьки.

Програма «Питна вода» – це програма загальнодержавно го значення, прийнята понад 10 років тому. Її основне завдання – подати чисту воду в кожен дім. У Полтавській області сьогодні це актуальне питання, тому ним опікується Полтавська облрада.

— В КП «Полтававодокана л» є база, є можливості, є спеціалісти, технологи, лабораторія, — є потужності займатися всією областю, — зазначає директор ТОВ «Шишаки-будкомпл екс» Михайло Ясківець. — Вони — професіонали, допомогли з виготовленням документації, поставили необхідні потужності. Звісно, це завдання не на рік, а системна робота на 5-10 років. Але, маючи європейські погляди на роботу, вони вже відчутно змінили ситуацію з водою.

Шишацька об’єднана громада вдячна керівнику КП «Полтававодокана л» Олександру Єгорову за те, що взяв під свій контроль та всіляко сприяє вирішенню проблеми водопостачання та водовідведення в районі.

Більшість мешканців донедавна діставали воду з колодязів, м’яко кажучи неналежної якості, і не бачили альтернативи. Якщо десь і були водогони, то каналізаційних систем по селах не було взагалі. Скільки будинків, стільки й вигрібних ям. Невідомо, хто їх робив та за яким проектом. Найгірше, що все викачувалося у ярки, щоб знову потрапити в грунти.

Відмовитись зараз від сприяння роботі «Полтававодокана лу» — це свідомо умисно продовжити труїти людей неякісною водою.

Прес-служба Полтавської ОДА