2017 01 23 20:00:11

Східні імена малюків в моді на Полтавщині

Минулого року полтавці найчастіше називали своїх дітей іменами Анастасія, Анна, Ангеліна, Софія, хлопчиків – Андрій, Іван, Дмитро, Максим. Але поряд із цими іменами реєстрували такі імена як Сара, Аглая, Адель, Мадіна, Амін.

Як розповіла начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко нині мода на східні імена.

«Останнім часом, якась тенденція до східних імен Адель, Адеіль, Гавріїл і всі інші, які ми до цього навіть не чули. Модно називати дітей такими іменами як Арон, Ааарон, вживаючи в імені по три літери А», – сказала Ірина Пашко.

Також дітей називали Тамерлан, Самір, Агрон, Маріам, Деніза. Серед полтавок нині побільшало Софійок, Анастасій, Злат та Полін.

Однак, вигадливі імена, каже Ірина Пашко, зустрічаються не так вже й часто. Всього одне на десяток.