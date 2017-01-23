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Полтавщина, Суспільство



2017 01 23 20:00:11

Східні імена малюків  в моді  на Полтавщині

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Минулого року полтавці  найчастіше називали своїх дітей іменами Анастасія, Анна, Ангеліна, Софія, хлопчиків – Андрій,  Іван, Дмитро, Максим. Але поряд із цими іменами реєстрували такі імена як Сара, Аглая, Адель, Мадіна, Амін.

Як розповіла начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко нині мода на східні імена.

«Останнім часом, якась тенденція до східних імен  Адель, Адеіль, Гавріїл і всі інші, які ми до цього навіть не чули. Модно називати дітей такими іменами як Арон, Ааарон, вживаючи в імені по три літери А», – сказала Ірина Пашко.

Також дітей називали Тамерлан, Самір, Агрон, Маріам, Деніза. Серед полтавок  нині побільшало Софійок, Анастасій, Злат та Полін.

Однак, вигадливі імена, каже Ірина Пашко, зустрічаються не так вже й часто. Всього одне на десяток.

bezyimyannyij

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