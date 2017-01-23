Східні імена малюків  в моді  на Полтавщині

Минулого року полтавці найчастіше називали своїх дітей іменами Анастасія, Анна, Ангеліна, Софія, хлопчиків – Андрій, Іван, Дмитро, Максим. Але поряд із цими іменами реєстрували такі імена як Сара, Аглая, Адель, Мадіна, Амін.
Як розповіла начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко нині мода на східні імена.
«Останнім часом, якась тенденція до східних імен Адель, Адеіль, Гавріїл і всі інші, які ми до цього навіть не чули. Модно називати дітей такими іменами як Арон, Ааарон, вживаючи в імені по три літери А», – сказала Ірина Пашко.
Також дітей називали Тамерлан, Самір, Агрон, Маріам, Деніза. Серед полтавок нині побільшало Софійок, Анастасій, Злат та Полін.
Однак, вигадливі імена, каже Ірина Пашко, зустрічаються не так вже й часто. Всього одне на десяток.
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