2017 01 11 09:24:14

Сестринство св княгині Ольги колядувало біля хати-музею патріарха УАПЦ Мстислава (Скрипника)

Полтавське міське православне сестринство святої княгині Ольги, спільно із консисторією Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, організували святкову акцію – «Різдвяну коляду» біля музею першого патріарха УАПЦ Мстислава Скрипника. Колядки, віншування та привітання із величним святом Різдва Христового прозвучали у виконанні єпархіального хору під керівництвом протодиякона Олександра Горая. Окрім святкової частини Різдвяної акції, члени сестринства, яке опікується хатою-музеєм патріарха Мстислава з 1994 року, відкидали сніг від музейного приміщення, який цього року з Господньої милості щедро вкрив полтавську землю.

Потрібно зауважити, що метою діяльності «Духовно-просвітницького центру меморіалу Патріарха Мстислава», який створений сестринством святої княгині Ольги та знаходиться під духовною опікою консисторії Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, є збереження полтавського обійстя Скрипників та найвідомішого представника родини патріарха УАПЦ Мстислава (Степана Скрипника) – нащадка роду Скрипників – Петлюр; духовний розвиток національно свідомого українського суспільства. І замість гасел та заяв деяких політиків заради власного піару, навпаки, члени сестринства докладають власних зусиль для збереження хати-музею першого патріарха Української Автокефальної Православної Церкви. В той же час, сестринство святої княгині Ольги та консисторія Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ до цього часу так і не змогли знайти підтримку серед полтавських політиків-патріотів у вирішенні питання реконструкції та відновлення роботи хати-музею патріарха Мстислава. Тоді коли сестринство святої княгині Ольги захищало хату від посягань бізнесменів, які намагалися збудувати на його місці бізнес-центр, чомусь ніхто не втрутився і не допомагав відстоювати святиню українського народу. Більш ніж 20 років хата музей нікого не цікавила, а тут раптом з’явилися зацікавлені особи, які замість того, щоб допомогти сестринству у відбудові музею, хочуть його відібрати, аби на цьому пропіаритись.

Прес-служба Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ